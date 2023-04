1 Ute Kommer (links) und Jette Rüeck im Modepark. Foto: Barbara Scherer

In den ehemaligen Räumen von Decathlon im Neckar Center eröffnet heute Modepark Röther. Es ist die mittlerweile 48. Filiale des Modehauses mit Stammsitz in Michelfeld bei Schwäbisch Hall.















Der erste Schritt in das neu eröffnete Modehaus lässt einen leicht verwirrt innehalten. Textilien in allen Farben so weit man schauen kann. Für Frauen, Männer und Kinder. Stellwände trennen Markenshops der bekannten Modelabels voneinander ab. Lange Wege führen durch die Reihen, unterbrochen von Blocks von Umkleidekabinen – ein echter Park. Da ist der Name Programm. „Ja, es ist nicht einfach, sich gleich zurecht zu finden. Das passiert eigentlich jedem, der zum ersten Mal bei uns ist“, sagt Ute Kommer, die regionale Verkaufsleiterin des Familienunternehmens aus Michelfeld.

Das ist der Fläche von 5500 Quadratmeter – davon rund 4400 Quadratmeter Verkaufsfläche – sowie den mehr als 100 000 Teilen aus 300 Modemarken geschuldet. Beim näheren Blick erkennt man die Struktur: Gegliedert ist der Modepark in Markenshops für Frauen, Männer, junge Mode weiblich und junge Mode männlich. Bei Wäsche, Accessoires, Schuhe und bei der Kindermode ist das Markenshop-System aufgehoben. „Im Kinderbereich haben wir verschiedene Labels nach Größen sortiert, da kann man sich besser orientieren“, erklärt Ute Kommer.

Unsere Empfehlung für Sie Sportartikelhändler schließt Aus für Decathlon im Neckar Center Der Sportartikelhändler Decathlon schließt seine Filiale im Neckar Center überraschend Ende September. Offenbar macht sich der Konzern mit seinem dichter werdenden Filialnetz selbst Konkurrenz. Wie geht es im Einkaufszentrum an der B 10 weiter?

Der Standort Neckar Center Esslingen war für Röther reizvoll, wegen der großen Verkaufsfläche und weil bezahlbare Parkplätze zur Verfügung stehen, so Kommer. Die Nähe zur Bundesstraße garantiere ein großes Einzugsgebiet. Im Januar ist Röther in die Räume eingezogen, um mit der Sanierung zu beginnen. Boden und Licht sind komplett neu. Trennwände wurden eingezogen. Das Unternehmen hat laut Geschäftsführer Fabian Messner rund zwei Millionen Euro in den Standort investiert. Der Mietvertrag soll dementsprechend langfristig, über die jetzt vereinbarten zehn Jahre hinaus laufen. Die Geschäftsführerin des neuen Hauses ist Jette Rüeck, als ehemalige Marketingchefin von Modehaus Kögel keine Unbekannte in der Branche. „Eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor zu wechseln“, erzählt sie. „Aber je mehr ich mich mit dem Thema Röther beschäftigt habe, desto reizvoller wurde eine solche Herausforderung für mich.“ Der Abschied von Kögel sei ihr sehr schwergefallen. „Ich war fast 14 Jahre bei Kögel und habe letztlich dort all das gelernt, was ich jetzt brauche“, fügt sie hinzu.

Die Geschäftsleitung des Neckar Center verspricht sich vom Modepark Röther einen Frequenzbringer. „Als unser größter Flächenmieter und Anbieter mit großer Vielfalt sehen wir eine Bereicherung für das Center“, erklärt Center-Manager Oliver Selmigkeit. Im Center stehen für die nächsten Wochen weitere Neuerungen an: Im Untergeschoss wird im Mai Tedi, ein Discounter im Bereich Non-Food, einziehen. Im Sommer wird es einen Wechsel beim Bäcker geben. K & U werde durch einen ortsansässigen Bäcker ersetzt, so Selmigkeit.