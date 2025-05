Einkaufen in Esslingen: Innenstadt-Aldi: Warum verschiebt sich die Eröffnung im „ES“?

1 Das Aldi-Logo hängt bereits am „ES“. Foto: Roberto Bulgrin

Wann kommt Aldi? Die Eröffnung des Discounters im Esslinger ES, der einen Teil der Saturn-Fläche belegen soll, kommt derzeit offenbar nicht voran.











An der Außenfassade des Einkaufszentrums „Das ES“ in der Esslinger Innenstadt prangt neben anderen Firmenlogos bereits der Aldi-Schriftzug. Doch im Gebäude suchte man zuletzt vergeblich nach einem Aldi, der 2024 als Nachfolger für den geschlossenen Saturn-Markt präsentiert wurde. Im Obergeschoss, wo der Discounter zur Freude vieler Kundinnen und Kunden eröffnen soll, waren die Scheiben jüngst noch abgedeckt. Zumindest für Passanten sieht es von außen so aus, als würde sich hier gerade nichts tun. Informationen über mögliche Bauarbeiten und die Gründe für eine eventuelle Verzögerung sind derzeit auf Anfrage nicht zu erhalten.

Baugenehmigung lag zuletzt noch nicht vor

Offenbar liegt keine Baufreigabe vor. „Nach aktuellem Stand ist das baurechtliche Verfahren für die Genehmigung noch nicht abgeschlossen. Wir sind dazu aber im engen Austausch mit dem Bauherrn und den Planern“, teilte die Pressestelle der Stadt Esslingen am Freitag mit, man stehe in einem engen und konstruktiven Austausch mit der Bauherrenvertretung. „Gemeinsames Ziel ist es, schnellstmöglich alle Voraussetzungen zu schaffen, um den Umbau voranzutreiben“, heißt es in einer schriftlichen Antwort der Stadt, Details zum Genehmigungsverfahren könne man nicht nennen. Das Centermanagement des „ES“ will sich nicht äußern. Aldi Süd reagierte bisher nicht.

Woolworth im ES hat sich vergrößert

Nach früheren Angaben sollte der Aldimarkt im „ES“ Anfang Mai in Betrieb gehen. Ein definitiver Termin stand aber auch damals noch nicht fest. Bereits im Februar war ein Teil der rückgebauten Fläche des ehemaligen Saturn-Marktes im Obergeschoss des „ES“ an der Berliner Straße – die Rede war von 1600 Quadratmetern – an Aldi übergeben worden. Zudem hatte nebenan der Woolworth-Markt seine Verkaufsfläche auf rund 1100 Quadratmeter erweitert. Der Filialist Woolworth war 2023 in das ehemalige Spielwarengeschäft Coconino eingezogen, das zuvor nach 20 Jahren am Standort geschlossen hatte. Saturn kündigte im März 2024 seinen Rückzug aus dem „ES“ an, wo der Elektrogroßhändler 16 Jahre lang auf rund 2000 Quadratmetern zu den Ankermietern gehörte. Das Geschäft schloss im August.