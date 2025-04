Einkaufen in der Stuttgarter Markthalle: Hohenloher Bio-Sterne leuchten bald in der Markthalle

Blick in die Küche eines Stuttgarter Hospizes Ein letzter Mai Thai, „geile Burger“ oder ein Löffel Suppe – was Todkranke sich wünschen

Im Stuttgarter Hospiz St. Martin kochen Ehrenamtliche wie Annemarie Romer für Menschen am Ende ihres Lebens. Was wünschen die sich, und was rät sie Angehörigen, die verzweifeln, weil der liebe Mensch keinen Appetit mehr hat?