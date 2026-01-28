1 Mert Akbulut ist mit seinem Tante M in Tischardt – und dem neuen Ladenöffnungsgesetz – „happy“. Foto: Markus Brändli

Die Landesregierung hat ein neues Ladenöffnungsgesetz auf den Weg gebracht. Die sogenannten „Dorf-Lädle 4.0", die kein Verkaufspersonal haben, bekommen damit Planungssicherheit.











Vor sechs, sieben Jahren haben die ersten aufgemacht: Kleine Supermärkte, in denen an sieben Tagen die Woche mehr oder weniger durchgehend eingekauft werden kann und die weitgehend ohne Personal auskommen. Diese Läden stopfen – vor allem im ländlichen Raum – ein Loch, da es dort mit der Nahversorgung oft nicht mehr allzu weit her ist.