Einkaufen im Kreis Esslingen: „Tante M“ und Co: Neues Gesetz bringt Klarheit für verkäuferlose Supermärkte
1
Mert Akbulut ist mit seinem Tante M in Tischardt – und dem neuen Ladenöffnungsgesetz – „happy“. Foto: Markus Brändli

Die Landesregierung hat ein neues Ladenöffnungsgesetz auf den Weg gebracht. Die sogenannten „Dorf-Lädle 4.0“, die kein Verkaufspersonal haben, bekommen damit Planungssicherheit.

Vor sechs, sieben Jahren haben die ersten aufgemacht: Kleine Supermärkte, in denen an sieben Tagen die Woche mehr oder weniger durchgehend eingekauft werden kann und die weitgehend ohne Personal auskommen. Diese Läden stopfen – vor allem im ländlichen Raum – ein Loch, da es dort mit der Nahversorgung oft nicht mehr allzu weit her ist.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.