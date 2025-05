Einkaufen im Esslinger ES: Innenstadt-Aldi in Esslingen peilt neuen Eröffnungstermin an

Innenstadt-Aldi in Esslingen peilt neuen Eröffnungstermin an

1 Im Sommer wird es wohl nichts mit Aldi im Einkaufszentrum ES. Foto: Roberto Bulgrin

Das Genehmigungsverfahren für den Einzug von Aldi im Esslinger Einkaufszentrum ES zieht sich hin. Nun nennt das Unternehmen einen Termin für die Eröffnung.











Link kopiert

Der Einzug von Aldi in das Esslinger Einkaufscenter ES wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Doch es zeichnet sich immerhin ein grober Termin ab. „Aldi Süd geht aktuell davon aus, dass die Filiale im Herbst eröffnet werden kann“, teilte die Pressestelle nun auf Anfrage mit. Zuvor hatte sich das Unternehmen bedeckt gehalten. „Das Genehmigungsverfahren ist noch nicht vollständig abgeschlossen“, heißt es weiter. Zu weiteren Details wollte sich Aldi Süd aber nicht äußern. Zuletzt gab es Rätselraten darüber, warum der Discounter immer noch nicht eröffnet hat. Zumal an der Außenfassade das Logo bereits seit einiger Zeit installiert wurde und das Center auch auf seiner Homepage Aldi aufführt, während sich in dem Ladengeschäft augenscheinlich nichts tut. Das Centermanagement wollte sich auf Anfrage zu möglichen Gründen für die Verzögerung nicht äußern.

Innenstadt-Aldi auf 1600 Quadratmetern

Ursprünglich sollte der Markt im Mai in Betrieb gehen. Bereits im Februar war ein Teil der Fläche des einstigen Saturn-Marktes im Obergeschoss des ES nach einem aufwendigen Rückbau an Aldi übergeben worden. Nebenan hatte zudem der Woolworth-Markt expandiert.

Der Elektrogroßhändler Saturn schloss im August 2024 aus betriebswirtschaftlichen Gründen nach 16 Jahre sein Geschäft in der Esslinger Innenstadt und konzentriert sich seither auf den Media Markt im Esslinger Neckar Center. Beide Unternehmen sind in einer Holding zusammengeschlossen. Frei wurden im ES damit rund 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. 1600 Quadratmeter wird wohl Aldi übernehmen.