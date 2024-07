Eingriff am Esslinger Bahnhof: Zugreisende rufen Polizei wegen eines Exhibitionisten

1 Der mutmaßliche Exhibitionist muss mit einem Strafverfahren rechnen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann soll am Donnerstag in einem Regionalzug in Richtung Stuttgart sein Geschlechtsteil entblößt haben. Aufgrund eines Streits wurden Zeugen auf den mutmaßlichen Exhibitionisten aufmerksam. Am Esslinger Bahnhof schritt die Polizei ein.











Zwei Reisende haben am am Donnerstag in einem Regionalzug einen Exhibitionisten gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Mann gegen 15 Uhr zusammen mit einem Begleiter von Göppingen in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt soll er seine Hose heruntergezogen und sein entblößtes Geschlechtsteil berührt haben.

Den Zeugenaussagen zufolge stritt sich der Mann währenddessen lautstark mit seinem Begleiter. Dadurch bemerkten zwei Reisende den mutmaßlichen Exhibitionisten und alarmierten deshalb die Polizei.

Nach dem Halt des Zuges am Esslinger Bahnhof schritten die Einsatzkräfte ein und befragten den 40-Jährigen sowie seinen Begleiter. Der mutmaßliche Exhibitionist muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.