Einfamilienhäuser in Wendlingen

1 Die Erschließungsarbeiten im Wendlinger Neubaugebiet Steinriegel sind bald abgeschlossen – doch vorerst werden wohl nicht alle Grundstücke bebaut. Foto: /Kerstin Dannath

Ein Einfamilienhaus am Ortsrand – davon träumen viele. Sollte man meinen. In Wendlingen findet die Stadt auch bei einer zweiten Auktion keine Käufer für mehrere Bauplätze. So geht es mit den Grundstücken nun weiter.















Link kopiert

Auch im zweiten Anlauf hat die Stadt Wendlingen nur für einen Teil ihrer zur Versteigerung stehenden Grundstücke im Neubaugebiet Steinriegel Käufer gefunden. Das Interesse an der Auktion blieb am Sonntag mau: Gerade einmal 18 Personen kamen zu der Veranstaltung, bei der sieben Bauplätze für Einfamilienhäuser unter den Hammer kamen. Wie bereits bei der ersten Versteigerung im Herbst, als vier von insgesamt 17 kommunalen Grundstücken keine neuen Eigentümer fanden, entpuppten sich auch diesmal einige der Flächen als Ladenhüter. Da mittlerweile drei Käufer, die in der ersten Runde den Zuschlag erhalten hatten, von ihrer Kaufabsicht zurückgetreten sind, waren insgesamt sieben Bauplätze vakant, deren Größe sich zwischen 460 und 527 Quadratmetern bewegt.