„Einfach Brot“ in Sindelfingen: Ein-Mann-Betrieb: Der Bäcker, der gleichzeitig backt und verkauft
12
Holger Müller rollt die Croissants von Hand. Kommt derweil ein Kunde, unterbricht er kurz. Foto: Stefanie Schlecht

Holger Müller hat in vielen Bäckereien und auf Kreuzfahrtschiffen Brot gebacken. Seit Kurzem führt er seine eigene Ein-Mann-Backmanufaktur und produziert dort so pur wie möglich Brot.

Holger Müllers Welt ist 27 Quadratmeter groß. Dort, in seiner Backmanufaktur ganz hinten in der Sindelfinger Markthalle, steht er von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr und backt Brote, rollt Croissants oder zuckert Hefekringel. Aber Müller ist nicht nur Bäcker, er ist auch Verkäufer, Buchhalter und Controller in einer Person. Und sogar Seelenklempner, wenn Kunden ihm ihr Herz ausschütten. „Grüße daheim!“, ruft er einer Kundin hinterher, bevor er die Ladentheke mit norwegischen Hefe-Zimt-Kringeln auffüllt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.