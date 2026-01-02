Ein-Mann-Betrieb: Der Bäcker, der gleichzeitig backt und verkauft

12 Holger Müller rollt die Croissants von Hand. Kommt derweil ein Kunde, unterbricht er kurz. Foto: Stefanie Schlecht

Holger Müller hat in vielen Bäckereien und auf Kreuzfahrtschiffen Brot gebacken. Seit Kurzem führt er seine eigene Ein-Mann-Backmanufaktur und produziert dort so pur wie möglich Brot.











Holger Müllers Welt ist 27 Quadratmeter groß. Dort, in seiner Backmanufaktur ganz hinten in der Sindelfinger Markthalle, steht er von morgens um 7 bis abends um 18 Uhr und backt Brote, rollt Croissants oder zuckert Hefekringel. Aber Müller ist nicht nur Bäcker, er ist auch Verkäufer, Buchhalter und Controller in einer Person. Und sogar Seelenklempner, wenn Kunden ihm ihr Herz ausschütten. „Grüße daheim!“, ruft er einer Kundin hinterher, bevor er die Ladentheke mit norwegischen Hefe-Zimt-Kringeln auffüllt.