1 Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Am 19. November wird ein 16-Jähriger im Milaneo in Stuttgart-Mitte seiner Jacke beraubt. Die Kriminalpolizei macht wenige Tage später einen Verdächtigen dingfest und durchsucht dessen Wohnung – mit Erfolg.















Ein 15 Jahre alter Jugendlicher steht im Verdacht, am 19. November gemeinsam mit einem Komplizen einen 16-Jährigen im Milaneo in Stuttgart-Mitte bestohlen zu haben. Der Verdächtige wurde am Freitag in seiner Wohnung in Zuffenhausen vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, befand sich der 16-Jährige am 19. November gegen 17.55 Uhr mit zwei Bekannten in einer Lese-Ecke des Einkaufszentrums, als sich plötzlich eine sechs- bis achtköpfige Gruppierung zu ihnen gesellte. Während einer der Täter aus der Gruppierung ein Messer zog, ging ein zweiter auf den Jugendlichen zu und forderte die schwarze Daunenweste des 16-Jährigen im Wert von circa Hundert Euro. Nachdem der Geschädigte die Weste herausgerückt hatte, flüchteten die Täter.

Die Kriminalpolizei startete daraufhin ihre Ermittlungen, die die Beamten auf die Spur des 15-Jährigen führten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten die mutmaßlich gestohlene Jacke und beschlagnahmten diese. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu seinem Mittäter, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Jugendlichen wieder auf freien Fuß.