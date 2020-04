Am Standort der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen sind knapp 300 Absolventinnen und Absolventen ins Berufsleben gestartet. Im Beisein von Holger Scheible, dem stellvertretenden Oberbürgermeister der Stadt Geislingen, und HfWU-Rektor Prof. Dr. Andreas Frey, wurden die Preise für die Besten verliehen, alle Absolventen erhielten ihre Abschlussurkunden. Im Namen der Studierenden erinnerte Johannes Kühner an all die, die hinter den Kulissen für die hervorragenden Studienbedingungen in Geislingen sorgen.

„Ich werde das Studium und den Ort als verdammt gute Zeit in Erinnerung behalten“, sagte Kühner vor rund 500 Gästen in der vollbesetzten Jahnhalle. Der Absolvent im Studiengang Nachhaltiges Produktmanagement dankte den Professoren und Dozenten, die den Studierenden ihr Wissen vermitteln, „auch wenn das sicher nicht immer einfach ist“. Ein Anliegen war ihm zudem, auf die Einzigartigkeit des noch relativ jungen Studiengangs Nachhaltiges Produktmanagement hinzuweisen, den die HfWU in Kooperation mit der WMF anbietet.

Ein besonderer Dank ging zudem an „all die Hochschulmitarbeiter im Hintergrund, ohne die die HfWU überhaupt nicht funktionieren würde. Professor Gerhard Mauch, Dekan der Geislinger Fakultät Wirtschaft und Recht, überreichte den besten Absolventinnen und Absolventen der einzelnen Studiengänge den Preis des Hochschulbundes Nürtingen-Geislingen. Die Auszeichnung erhielten Carsten Damaschk, Raphael Kirn, Markus Zacherl, Katharina Saile, Katharina Oharek, Franziska Müller, Steve Mitschke, Heidi Pastor Samperdro, Rosalie Schmon, Angelika Hauslaib, Stephanie Grawitsch und Florian Herter. Weitere, von Unternehmen und Institutionen gestiftete Preise gingen an Mona Kramer und Lena Müller (Albwerk Geislingen), Chiara Antholz, Alexandra Bucher, Florian Herter und Hatice Tetik (CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern), Alexandra Bucher und Florian Herter (Ebner Stolz Management Consultants GmbH), Angelika Hauslaib und Valentina Marquardt (Kreissparkasse Göppingen), Stephanie Grawisch (Institut für forensisches Sachverständigenwesen), Ina Hillenbrand (WMF Betriebskrankenkasse), Katina Lindmayer (AOK) und Rosalie Schmon (Triple Innova GmbH). Für den musikalische Rahmen der Feier sorgten Daniela Weichand und Marius Melzow.