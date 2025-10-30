1 Das Fahrzeug des Geschädigten musste abgeschleppt werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein unbekannter Autofahrer schneidet einen Opel, löst einen Unfall aus und flieht. Ein 18-Jähriger wird dabei leicht verletzt.











Link kopiert

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Steinenbronn einen Unfall gebaut, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger Opel-Fahrer gegen 00.40 Uhr von Leinfelden-Echterdingen kommend in Richtung Steinenbronn auf der Landesstraße unterwegs, als er in Höhe des ehemaligen Bahnhofs Steinenbronn von einem noch unbekannten Autofahrer überholt worden sein soll.

Beim Wiedereinscheren habe der Unbekannte, der den ersten Ermittlungen zufolge mit einem Audi unterwegs gewesen sein könnte, den Opel geschnitten. Der 18-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Opel und kam auf den Rädern zum Stehen. Ein 18 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Unfall verursachte am Opel einen Schaden von etwa 4000 Euro, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 70 31 / 13‑25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.