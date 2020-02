Berlin (dpa) - Hausaufgaben, Verabredungen und der Geburtstag deiner Oma - wer viel zu tun hat, schreibt manchmal eine Liste. Dort stehen die wichtigsten Punkte drauf, damit man nichts vergisst. Auch Politiker nehmen sich oft viele Dinge vor, die sie erst mal aufschreiben. Die Partei SPD hat mal einen sehr bekannten Plan verfasst: die Agenda 2010 (gesprochen: zwanzig zehn). Gerade hört man dieses Wort wieder öfter.

Auf ihrer Agenda hatten die Politiker schon vor mehr als zehn Jahren geschrieben, was sie in Deutschland verändern werden. Die SPD regierte Deutschland damals zusammen mit der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Zu dieser Zeit waren recht viele Menschen arbeitslos. Also überlegten die Politiker: Was können wir dagegen tun? „Das Ziel war, dass arbeitslose Menschen wieder Arbeit finden“, erklärt Irene Dingeldey. Sie arbeitet in der Stadt Bremen an der Universität.

Wer in Deutschland seine Arbeit verliert, bekommt Geld vom Staat. Auf der Agenda 2010 stand damals: Menschen ohne Arbeit sollen insgesamt weniger Geld bekommen. Besonders dann, wenn sie länger arbeitslos sind. Die Politiker hofften, dass die Menschen so schneller nach neuer Arbeit suchen würden, um wieder mehr Geld zu haben. So sollte mehr Geld für den Staat überbleiben. Tatsächlich sind heute weniger Menschen arbeitslos als damals. Experten sind sich jedoch nicht einig, ob das an der Agenda 2010 liegt oder an anderen Dingen. „Viele Menschen haben die Änderungen als sehr hart empfunden“, sagt Irene Dingeldey.

Ein wichtiger Politiker der SPD hat sich jetzt zur Agenda 2010 geäußert. Er heißt Martin Schulz und will nach der Bundestagswahl im September Kanzler von Deutschland werden. Martin Schulz sagt: Wenn ich Kanzler werde, will ich die Agenda 2010 noch einmal überarbeiten.

