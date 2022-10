1 Ungezwungen: Schauspieler Richy Müller im Gespräch mit Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Menschen mit Behinderung sind auch Menschen mit Begabung, kommentiert Jan Sellner. Die Feier zum 50. Geburtstag des BHZ in Stuttgart, zeigte eindrucksvoll, was man von ihnen lernen kann.















Link kopiert

In einer Zeit, in der die allgemeine Lage wenig Anlass zu Leichtigkeit gibt und die Beschwernisse und Probleme überhandzunehmen scheinen, sind Lichtblicke noch wichtiger als sonst. Das sagt sich so leicht. Nur woher nehmen? Man könnte sich wie Pilzsammler auf die Suche machen und den Stadtboden danach absuchen, ob sich einer findet. Und vermutlich wird man dabei auch nicht vergeblich unterwegs sein, weil es ja auch immer davon abhängt, worauf man seinen Blick richtet, was man wahrnimmt und was nicht.