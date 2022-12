Vorfall in Stuttgarter S-Bahn Mehrere Frauen sexuell belästigt – Verdächtiger festgenommen

Ein 26-Jähriger steigt am Sonntagabend in Stuttgart-Mitte in eine S-Bahn ein und belästigt gleich mehrere Frauen sexuell. Zeugen melden dies der Polizei, Beamte nehmen den Mann fest.