Einbürgerungsfeier vom Kreis Esslingen: Deutsch-Syrer erzählt, wie sein Traum wahr wurde

1 Von August 2023 bis Juli 2024 wurden im Kreis Esslingen 1396 Personen eingebürgert. Foto: Dannath

Auf der Einbürgerungsfeier des Landkreises Esslingen gibt der Deutsch-Syrer Mohamad Wahid Albarzawi bewegende Einblicke in sein Leben. Er ist auf dem besten Weg, ein Schauspieler zu werden.











Vor zehn Jahren saß ein Teenager in den Trümmern von Damaskus vor einem zerbombten Haus. Er hatte ein Buch in der Hand und träumte in den Ruinen der einst so stolzen Stadt von einem sicheren Leben. Er wünschte sich, wieder zur Schule gehen zu können, zu studieren – einfach sorglos zu leben und nicht tagtäglich im syrischen Bürgerkrieg um sein Leben fürchten zu müssen. „Ich wusste nicht, was aus mir werden würde, ob ich jemals wieder ein normales Leben führen würde“, erinnert sich Mohamad Wahid Albarzawi an diese dunklen Zeiten.