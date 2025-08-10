Einbrüche in Winnenden und Backnang: Einbrecher stehlen mehrere Tausend Euro

1 Einbrecher haben in Winnenden mehrere Tausend Euro entwendet. (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Am Wochenende waren Einbrecher in Winnenden und Backnang unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in Winnenden im Dinkelweg an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurden im Gebäudeinneren anschließend mehrere Räume durchwühlt. Der Täter hat Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Am Gebäude entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise von Zeugen zu dem Einbruch sucht das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/ 694-0.

Ein weiterer Einbruch am Samstag in Backnang

Auch in Backnang gab es, wie die Polizei mitteilt, am Wochenende einen Einbruch. Am Samstag wurde in der Gartenstraße in Backnang in eine Wohnung eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt 150 Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/909-0 entgegen.