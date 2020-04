1 Aus zwei aufgebrochenen Lauben stiehlt ein Einbrecher in Weilheim Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Weilheim hat ein Unbekannter am Dienstag zwei Gartenhütten aufgebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Doch der Schaden an den Lauben ist um einiges höher.

Weilheim - Ein Unbekannter hat am Dienstag zwei Gartenhäuser im Bereich Öhrichstraße in Weilheim aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Einbrecher zwischen zehn Uhr und 14.30 Uhr zunächst an die Eingangstüre eines Gartenhauses auf und stahl hieraus diverses Werkzeug. An einer danebengelegenen Gartenlaube verschaffte er sich ebenfalls über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Offenbar fand er aber nichts von Wert und flüchtete unerkannt. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Mehrfaches. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.