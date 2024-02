Einbrüche in Weilheim: Einbrecher steigen in zwei Firmen ein

1 Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Firmengebäuden (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am Wochenende sind Unbekannte in zwei Firmen in Weilheim eingebrochen. Der dabei entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesguts. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte sind am Wochenende in zwei Firmen in der Johannes-Rau- und der Austraße in Weilheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Über ein Fenster und eine Tür verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, zehn Uhr gewaltsam zutritt zu den Gebäuden.

Wie die Polizei berichtet, suchten die Unbekannten in den Gebäuden nach Stehlenswertem. In der Firma in der Johannes-Rau-Straße konnte keine Beute gemacht werden, während in der Austraße Münzgeld entwendet wurde. Laut einer Sprecherin der Polizei übersteigt der entstandene Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. Die Polizei ermittelt mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.