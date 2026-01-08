Einbrüche in Stuttgart und Region: „Randaliert wie verrückt“ – Spur der Verwüstung in Schulen und Kindergärten

„Randaliert wie verrückt“ – Spur der Verwüstung in Schulen und Kindergärten

1 Im Lehrerzimmer des Solitude-Gymnasiums sind 80 Schränke aufgebrochen und durchwühlt worden. Foto: Solitude-Gymnasium

Viele Schulen und Kindergärten in Stuttgart, aber auch im Umland sind in den Weihnachtsferien von Einbrechern heimgesucht worden. Die Beute ist gering, der Schaden enorm.











Der Beginn im neuen Jahr am Mittwoch ist in vielen Stuttgarter Schulen und Kindergärten mit großer Fassungslosigkeit einher gegangen. Teils sind die Ferien für Leitungs- und Lehrkräfte sowie Hausmeister auch schon früher zu Ende gewesen – weil über die Weihnachtsferien Einbrecher die Einrichtungen heimgesucht haben. Und zwar in einem Ausmaß und mit Auswirkungen, die alles bisher Dagewesene sprengen.