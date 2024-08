Einbrüche in Plochingen: Diebe brechen in zwei Wohnhäuser ein

1 Die Polizei ermittelt in zwei Einbruchsfällen, die sich in der vergangenen Woche in Plochingen ereignet haben. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei vermeldet gleich zwei Einbrüche in Plochingen in der vergangenen Woche. In beiden Fällen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und stahlen Wertgegenstände.











Gleich zwei Mal ist in der vergangenen Woche in Wohnhäuser in Plochingen eingebrochen worden. So wurde laut der Polizei am Sonntagnachmittag entdeckt, dass vermutlich in der Zeit vom vergangenen Dienstag bis Sonntag gegen 15.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Stumpenhof eingebrochen worden war. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte sich ein Krimineller im genannten Zeitraum über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und dort die Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Laut Polizei stieß er dabei auf Schmuck, mit dem er unerkannt flüchten konnte.

Einbrecher stiehlt Bargeld

Einen weiteren Einbruch vermeldet die Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 18. August, und Samstag, 24. August. In dieser Zeit soll sich ein Unbekannter zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Beethovenstraße verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht haben. Ob neben Bargeld weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.