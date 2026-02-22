1 Zwei Einbrüche in einer Woche: Die Polizei ermittelt in Nürtingen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Einbrüche in Nürtingen: Die Polizei ermittelt in zwei Fällen innerhalb einer Woche wegen Einbruchs in Wohnhäuser.











Link kopiert

Gleich zwei Wohnungseinbrüche in den vergangenen Tagen meldet die Polizei in Nürtingen. Demnach ist am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Karl-Friedrich-Rumpp-Straße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr ein Kellerfenster aufgebrochen und ist so ins Haus gelangt, wo er mehrere Räume nach potenzieller Beute durchsuchte. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Spezialisten der Kriminalpolizei sichern Spuren

Zudem ermittelt das Polizeirevier Nürtingen derzeit gegen einen oder mehrere Täter, die zwischen Samstag, 14. Februar, und Samstag, 21. Februar, in ein Haus in der Achalmstraße in Nürtingen eingebrochen sind. Der oder die Täter verschafften sich laut Polizei über ein Fenster im Wohnzimmer Zugang zu dem betroffenen Objekt. Im gesamten Haus wurden die Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Ermittlungen zum erbeuteten Diebesgut dauern an. In beiden Fällen wurden Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzugezogen.