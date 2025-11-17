Einbrüche in Esslingen: Einbrecher durchwühlen Räume in Rüdern und Berkheim

1 Die Täter drangen jeweils mit gewalt in die Wohnhäuser ein. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

Am vergangenen Wochenende haben in Esslingen gleich mehrfach Einbrecher zugeschlagen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

﻿ Unbekannte sind am Wochenende in zwei Wohnhäuser in Esslingen eingebrochen. Die Taten haben sich laut Polizei in der Rüderner Straße sowie in der Ruiter Straße in Berkheim ereignet und wurden nach der Rückkehr der Bewohner bemerkt.

In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und suchten darin nach Wertsachen, Hinweise auf einen Zusammenhang gibt es aber nicht.

In Rüdern gelangte der Täter zwischen Samstag und Sonntag über eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Er öffnete dort in allen Räumen Schränke und Schubladen. Welche Gegenstände fehlen, war noch unklar.

In Berkheim hebelten die Täter zwischen Freitag und Sonntag mehrere Fenster im Keller und im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten das gesamte Haus. Auch hier stand der Umfang der Beute noch nicht fest. Ddie Polizei sicherte in beiden Häusern Spuren und teils mit Unterstützung von Experten der Kriminaltechnik.