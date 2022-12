1 Schmuck und Bargeld waren im Visier der Diebe, teilt die Polizei mit. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Täter schlugen in Kornwestheim, Remseck, Ditzingen und Gerlingen zu.















Insgesamt fünf Einbrüche in Wohnungen verzeichnete die Polizei am Freitag im Landkreis Ludwigsburg. Betroffen waren Bürger in Kornwestheim, Remseck, Ditzingen und Gerlingen. Die unbekannten Täter schlugen in der Zeit zwischen 11 und 22.40 Uhr zu. Eingebrochen wurde in der Pflugfelder Straße und im Wieselweg in Kornwestheim, im Chicagoweg in Remseck-Pattonville, in der Michaelstraße in Ditzingen und im Bruhweg in Gerlingen.

Die Diebe hebelten jeweils die Haus- und Terrassentüren auf, teilt die Polizei mit. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zum Schaden an den Türen gibt es keine Angaben, auch nicht darüber, ob es sich überall um die gleichen Täter handelte. sl