Einbrüche im Kreis Esslingen: Zwei Mal waren dreiste Langfinger unterwegs

1 Zwei Einbrüche wurden der Polizei im Laufe des Samstags im Kreis Esslingen gemeldet. Foto: imago images/Fotostand

In Kirchheim und Altdorf waren Einbrecher unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Der Polizei sind am Samstag zwei Einbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung zu den Ermittlungen hinzugezogen.

In der Zeit von Freitagabend um 18 Uhr bis Samstagvormittag um 10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Jusistraße in Kirchheim und durchsuchte das Innere des Gebäudes. Ob er Beute gemacht hat, ist noch unklar. Das Polizeirevier Kirchheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannter stiehlt Bargeld und Schmuck in Altdorf

In der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.15 Uhr drang am Samstag ein weiterer Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür in das Innere eines Wohnhauses im Langäckerweg in Altdorf ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlte er zahlreiche Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck. Im Anschluss daran flüchtete er mit der Beute in eine unbekannte Richtung.