Einbrüche im Kreis Esslingen: Unbekannte brechen in Sporthalle, Kiosk und Lagerhaus ein

In allen drei Fällen verschafften die Kriminellen sich Gewaltsam Zutritt. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe

Am vergangenen Wochenende haben im Kreis Esslingen in mehreren Orten Einbrecher zugeschlagen. Unter anderem wurden mehrere Stangen Zigaretten gestohlen.











Am vergangenen Wochenende haben im Kreis Esslingen Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurden in Beuren und Frickenhausen in einen Kiosk, eine Sporthalle und ein Lagergebäude eingebrochen.

In der Metzinger Straße in Balzholz hebelte ein Unbekannter zwischen Freitag und Montag eine Tür an der Rückseite einer Sporthalle auf und gelangte so ins Innere. In einem Lagerraum brach er dann auf seiner Suche nach Beute einen Metallschrank auf. Schließlich entkam er ohne Beute. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200 Euro.

In Frickenhausen brachen im gleichen Zeitraum Unbekannte in ein Lagerhaus in der Maybachstraße und einen Kiosk in der Hauptstraße ein. In beiden Fällen wurde Gewalt angewendet, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Aus dem Kiosk stahl der Täter mehrere Stangen Zigaretten. Die Polizei ermittelt.