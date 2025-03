Einbrüche im Kreis Esslingen: Unbekannte brechen in Einfamilienhäuser ein – Täter flüchtet

1 Im Kreis Esslingen wurde in den vergangenen Tagen eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: imago/Thomas Trutschel

Im Kreis Esslingen sind in den vergangenen Tagen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In einem Fall wurden die Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam, woraufhin dieser flüchtete.











In Hochdorf und Notzingen (Kreis Esslingen) sind in den vergangenen Tagen Unbekannte in zwei Wohnhäuser eingebrochen. In Notzingen schlugen alarmierte Bewohner des Hauses den Einbrecher in die Flucht, berichtet die Polizei.

Der Einbruch wurde demnach am frühen Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr gemeldet. Ein Mann hatte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hochdorfer Straße verschafft und durchwühlte Schränke und Schubladen. Er wurde dann jedoch von den Bewohnern bemerkt und flüchtete. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar.

Spezialisten der Polizei sichern Spuren

Zuvor war zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Küchenfenster in ein Haus eingebrochen. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete Uhren sowie Bargeld. Die Polizei Kirchheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sichert Spuren.