Einbrüche im Kreis Esslingen: Einbrecher erbeuten Bargeld und richten Schaden an

1 Am Wochenende haben im Kreis Esslingen in mehreren Orten Einbrecher zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel

Bei Einbrüchen am Wochenende haben in mehreren Orten im Kreis Esslingen Unbekannte zugeschlagen. Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen in Nürtingen, Plochingen und Echterdingen.











Am Wochenende haben in mehreren Orten im Kreis Esslingen Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten die jeweiligen Täter in mindestens zwei Fällen Bargeld.

In Nürtingen schlugen Unbekannte in einer Firma in der Schlosserstraße in Zizishausen zu. Die Täter brachen eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und durchwühlten mehrere Schränke. Dabei stahlen sie offenbar Bargeld und richteten 3000 Euro Schaden an. Der Einbruch geschah zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr.

In Plochingen erbeuteten Einbrecher in einer Gaststätte zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und 6.30 Uhr am Sonntag ebenfalls Bargeld. In diesem Fall brachen die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in die Gaststätte im Stumpenhof. Innen machten sie sich zudem an einer Tür zu schaffen, die zum Büro eines Sportvereins zu schaffen. Sie erbeuteten aus dem Lokal ersten Erkenntnissen nach einen dreistelligen Betrag.

In Echterdingen brachen bereits am frühen Freitagmorgen Unbekannte in einen Laden in der Heilbronner Straße ein. Sie brachen gegen 2.20 Uhr ein und durchsuchten das Innere. In diesem Fall ist über Beute oder angerichteten Schaden noch nichts Näheres bekannt.