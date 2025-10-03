Einbruchsversuch in Filderstadt: Einbrecher muss an der Wohnungstüre aufgeben

Ein Unbekannter hat am Donnerstag versucht, eine Wohnungstür in Filderstadt aufzubrechen. Der Versuch misslang – zurück blieb ein hoher Schaden an der Türe.
Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstag vergeblich an einer Wohnungstür im Stettener Weg zu schaffen gemacht. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Einbrecher irgendwann in der Zeit zwischen 16 Uhr und kurz vor 20 Uhr versucht, in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Mit einem nicht näher ermittelten Werkzeug hatte sich der Täter an der Wohnungstüre zu schaffen gemacht, war jedoch nicht in die Wohnung gelangt. Am Türrahmen und an der Türe hinterließ er einen Schaden von mehreren hundert Euro.