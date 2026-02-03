Gaststätte, Bäckerei, Wohnhaus - diese Tricks nutzen die Täter

1 Ein Einbrecher hebelte eine Terrassentür auf. (Symbolfoto) Foto: imago/Schöning

Unbekannte Täter haben im Kreis Esslingen mehrere Einbrüche verübt. Betroffen waren eine Gaststätte, eine Bäckerei und ein Wohnhaus.











Im Landkreis Esslingen haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in verschiedenen Orten ereignet. Dabei wurde unter anderem Bargeld gestohlen, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

In Filderstadt drang ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in eine Gaststätte in der Bernhäuser Hauptstraße ein. Dort brach er einen Spielautomaten auf und stahl daraus Bargeld. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2.000 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein Einbrecher in Ostfildern-Nellingen zu. Zwischen 17 Uhr und 4.40 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Seitentür Zutritt zu einer Bäckerei in der Ludwig-Jahn-Straße. Er durchsuchte den Verkaufsraum und erbeutete das Wechselgeld, bevor er unerkannt flüchtete.

In Nürtingen-Raidwangen nutzten Kriminelle zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Unteren Wengertstraße aus. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertsachen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt in diesem Fall mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei. Das Polizeirevier Filderstadt hat in den beiden anderen Fällen die Ermittlungen übernommen.