Bereits Mitte November hatte die Kriminalpolizei Esslingen mehrere Mitglieder einer überregional tätigen Einbrecherbande festgenommen. Ihnen werden mehr als 60 Einbrüche zur Last gelegt. Die Polizei sucht die Besitzer des Diebesguts.















Die Polizei hat bereits Mitte November mehrere Mitglieder einer überregional tätigen Einbrecherbande festgenommen. Der Bande werden den Angaben der Ermittler zufolge über 60 Einbrüche in Wohnungen und Häuser in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Göppingen sowie in Stuttgart und in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zur Last gelegt. Die Männer hatten dabei laut Polizei Schmuck, Münzen sowie Bargeld entwendet.

Nachdem die Wertgegenstände sichergestellt worden waren, hatte die Polizei einen Zeugenaufruf mit Fotos der Schmuckstücke und Uhren veröffentlicht, um die rechtmäßigen Besitzer zu finden. Daraufhin hatte sich rund ein Dutzend Personen gemeldet, erklärt eine Polizeisprecherin und ergänzt, wer sich bei der Polizei melde, müsse seine Besitzansprüche allerdings nachweisen können. Das sei oft nicht so einfach, wenn es keine Rechnungsbelege oder Fotos der Schmuckstücke gebe.

Die auf Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht nach den Eigentümern für weitere Gegenstände aus der Diebstahlserie. Wer Angaben zur Herkunft der Gegenstände oder den eigentlichen Eigentümern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 71 / 9 72 20 70 zu melden.

Fotos der Schmuckstücke sind online zu sehen unter: https://fahndung.polizei-bw.de