Einbruchserie in Stuttgart: Unbekannte erbeuten Schmuck, Bargeld und technische Geräte

1 Die Einbrecher drangen häufig über Fenster oder Terrassentüren ein (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Unbekannte sind in Stuttgart zwischen Donnerstag und Samstag in mehrere Wohnungen und Häuser eingebrochen. Für den Unfall in Möhringen veröffentlicht die Polizei eine Täterbeschreibung.











Link kopiert

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Samstag im Stadtgebiet Stuttgart insgesamt fünf Mal in Wohnungen und Häuser eingebrochen. An der Rotebühlstraße in Stuttgart-Mitte, der Badbrunnenstraße in Bad Cannstatt, der Bodelschwinghstraße in Degerloch sowie am Nesselweg und an der Straße Im Geiger in Bad Cannstatt drangen die Unbekannten nach Polizeiangaben über Fenster oder Terrassentüren ein und stahlen Handys, eine Soundbox, Schmuck und Bargeld.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In drei weiteren Fällen an der Straße Im Haigner in Bad Cannstatt, an der Korntaler Landstraße in Weilimdorf und an der Sindelbachstraße in Möhringen blieben die Einbrecher erfolglos. Im Fall an der Sindelbachstraße flüchtete ein Tatverdächtiger, der als männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben wird. Er trug zur Tatzeit am Samstag gegen 19 Uhr eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und weiße Turnschuhe und flüchtete über die Andres-Fauser-Straße Richtung Vaihinger Straße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.