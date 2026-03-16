Einbruchserie in Stuttgart: Unbekannte brechen in mehrere Wohnungen und Häuser ein – Zeugen gesucht

1 Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in Wohnungen und Häuser in Stuttgarter eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.











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Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Wohnungen und Häuser in Stuttgart eingebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag und Sonntag an der Hermann-Pleuer-Straße, Schrozberger Straße, Rümelinstraße, Senefelderstraße, Engelbergstraße, Karlsbader Straße und Werderstraße, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.