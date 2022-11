1 Am Wochenende machten Einbrecher das Stuttgarter Stadtgebiet unsicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Am Samstag brechen Täter in acht Wohnungen in Stuttgart ein und machen reiche Beute. In einem Fall werden die Einbrecher von einer Wohnungsinhaberin überrascht. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Samstag in insgesamt acht Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet eingestiegen und haben teils reiche Beute gemacht. In einem der Fälle wurden sie von der Wohnungsinhaberin, die gerade heimgekommen war, überrascht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, brachen Unbekannte im Laufe des Samstags in Wohnungen im Randweg im Cannstatter Stadtteil Steinhaldenfeld, im Asternweg sowie im Gladiolenweg im Cannstatter Stadtteil Sommerrain und in der Hohentwielstraße sowie der Hohenzollernstraße in Stuttgart-Süd ein. Bei den Einbrüchen erbeuteten die Täter Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Im Möhringer Rübezahlweg blieb es beim Einbruchsversuch.

Zeuge verfolgt Einbrecher

Beim Einbruch in der Hohenzollernstraße stiegen Unbekannte kurz nach 20.30 Uhr in die Wohnung ein, wurden allerdings von der heimkommenden Wohnungsinhaberin auf frischer Tat überrascht. Daraufhin flüchteten die beiden Männer. Ein Zeuge verfolgt die Täter zwar noch, diese konnten jedoch entkommen.

Beide Täter waren zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, trugen schwarze Oberbekleidung und waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.