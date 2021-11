1 Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Einbruchserie aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Denkendorf, Nürtingen, Neuffen: Eine Reihe von Einbrüchen hat sich in der Nacht zum Samstag in mehreren Waschparks im Kreis Esslingen zugetragen. Ob zwischen den Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht ist bislang noch offen.















Denkendorf, Nürtingen, Neuffen - In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte gleich in mehrere Waschparks eingebrochen. Laut Angaben der Polizei wurde zwischen 01.05 Uhr und 01.15 Uhr in der Lichtenäckerstraße in Denkendorf zunächst ein Einwurf für Waschmarken aufgehebelt. Die Waschmarken wurden entwendet. Im Anschluss haben die Täter eine Stahltüre gewaltsam geöffnet und versucht, den sich dahinter befindlichen Tresor mit Bargeld zu knacken, was jedoch misslang. Zwischen 02.10 Uhr und 02.25 Uhr wurde in Nürtingen, In der Au, zunächst eine Türe aufgehebelt, um an die Rückseite des Kassenautomaten zu gelangen. In der Folge wurde der Kassenautomat aufgehebelt und das Bargeld entwendet. Um 02.50 Uhr haben Einbrecher in der Neuffener Bahnhofstraße versucht die dortige Tresortüre des Waschparks aufzubrechen, der Versuch blieb allerdings ohne Erfolg. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Über die Höhe des Diebesguts kann noch keine Aussage getroffen werden.