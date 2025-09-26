Einbruchdiebstahl in Waldenbuch: Unbekannte brechen in Stadtmühlenladen ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Ladengeschäft der Stadtmühle Waldenbuch eingebrochen. Dort finden sie Bargeld. Wer hat etwas gesehen?
Noch unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagfrüh, 8 Uhr, in die Stadtmühle in Waldenbuch (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Unbekannten die Schiebetür des Ladengeschäfts der Mühle in der Betzenbergstraße und stahlen im Verkaufsraum die Kassenschublade. In der Kasse soll sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befunden haben. Weiter sollen die Einbrecher eine Tür zum Lagerraum aufzuhebeln versucht haben, was ihnen aber misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter Telefon 0 71 57 / 52 69 90 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.