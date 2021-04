1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Foto: Pixabay/geralt

In der Nacht auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dabei ließ er unter anderem die Autoschlüssel mitgehen – den Wagen nutzte er in der Folge zur Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kirchheim/Teck - Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Kirchheimer Gutenbergstraße (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dabei entwendete er unter anderem Autoschlüssel, das Auto nutzte er zur Flucht. Die Polizei fahndet nun nach dem gestohlenen grauen Seat Leon mit dem Kennzeichen ES-EM 567.

Etliche Wertgegenstände fehlen

Gegen 4.30 Uhr alarmierten die Hausbewohner die Polizei, nachdem sie durch ungewöhnliche Geräusche geweckt worden waren und den Einbruch entdeckt hatten. Wie sich bei den folgenden Ermittlungen herausstellte, hatte sich ein Unbekannter auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zum Haus verschafft und dort Taschen, Schränke und Schubladen durchwühlt. Dabei entwendete er nicht nur die Autoschlüssel und später den Pkw, sondern auch eine Geldbörse, Handys, eine Laptop sowie ein Tablet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise, insbesondere zu dem gestohlenen Fahrzeug.