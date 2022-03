1 Die Einbrecher sind immer noch unbekannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Horst Ossinger

Unbekannte Einbrecher sind am Freitag in einem Wohnhaus in Wolfschlugen eingebrochen. Nennenswertes Diebesgut wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gestohlen.















Bisher unbekannte Einbrecher sind nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 17.45 Uhr und 20.10 Uhr in ein Wohnhaus Am Föllbach in Wolfschlugen eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Terrassentür, traten die Täter in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume.



Nennenswertes Diebesgut fiel ihnen, nach dem bisherigen Kenntnisstand, nicht in die Hände. Die Spurensuche erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.