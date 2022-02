Einbruch in Wolfschlugen

Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) eingestiegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Wolfschlugen - Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend in eine Wohnung in der Bergstraße in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dabei stahl er diversen Schmuck – dessen Wert ist jedoch bislang noch nicht bekannt. Laut Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Auf der Suche nach potenzieller Beute durchwühlte er im Schlafzimmer sämtliche Schränke und Kommoden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.