1 Der angerichtete Schaden übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Firmengebäude in Wernau ein Fenster eingeschlagen und im Inneren etwas Kleingeld entnommen. Der Polizeiposten Wernau ermittelt.















Ein Firmengebäude in der Kranzhaldenstraße in Wernau (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. Nach Polizeiangaben schlug ein Unbekannter ein Bürofenster ein, hebelte im Inneren noch mehrere Türen auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Täter auf etwas Kleingeld, das er mitgehen ließ. Der angerichtete Schaden übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.