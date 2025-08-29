Einbruch in Wernau: Der Täter kam durch die Wohnungstür

In Wernau ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen.
In Wernau waren Einbrecher unterwegs. Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstagnachmittag in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Kirchheimer Straße eingebrochen worden. Zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr verschaffte sich der Täter über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu einer der Wohnungen und suchte darin nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, kann die Polizei noch nicht mitteilen. Zur Sicherung der beschädigten Wohnungstür war die Feuerwehr vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.