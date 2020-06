1 Der unbekannte Einbrecher hebelte in der Nacht auf Sonntag die Tür zu einer Gaststätte in Wendlingen auf. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Laut Polizei hat es in der Nacht auf Sonntag einen Einbruch in der Ulmer Straße gegeben, bei dem ein Unbekannter Bargeld gestohlen hat. Die Polizei ermittelt.

Wendlingen (Kreis Esslingen) - In der Nacht auf Sonntag hat es nach Angaben der Polizei in einer Gaststätte in der Ulmer Straße in Wendlingen einen Einbruch gegeben, bei dem ein Geldbetrag gestohlen wurde. In der Nacht, zwischen 21 Uhr und neun Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zum Gastraum. Der Einbrecher hebelte dafür die Tür der Wendlinger Gaststätte auf. Er durchsuchte den gesamten Raum nach möglichem Diebesgut. Der Unbekannte fand bei seiner Suche laut Polizei einen kleineren Betrag an Wechselgeld. Dieses Geld nahm er mit und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut. Die Beamten der Polizei Wendlingen haben nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.