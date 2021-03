1 In Wendlingen hat es einen Einbruch in der Neuffenstraße gegeben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Bodo Marks

Unbekannte sind am Sonntag in ein Wohnhaus in Wendlingen eingebrochen und haben ein Mountainbike gestohlen.

Wendlingen - Ein Wohnhaus in der Neuffenstraße in Wendlingen im Kreis Esslingen ist laut Polizei am Sonntagnachmittag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr gelangten Unbekannte über eine Tür in das Gebäude.

Ermittlungen aufgenommen

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie aus einem Kellerraum ein Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.