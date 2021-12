1 Der Unbekannte verschaffte sich am Montagmorgen unerlaubt Zutritt zu dem Gebäude. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein Einbrecher hat in Weilheim (Kreis Esslingen) Schmuck aus einem Wohnhaus in der Georg-Kandenwein-Straße gestohlen.















Weilheim - Ein Wohnhaus in der Georg-Kandenwein-Straße in Weilheim (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter gelangte laut der Polizei in der Zeit zwischen 7 und 8.30 Uhr durch das Aufhebeln der Terrassentür ins Gebäude und durchwühlte dort mehrere Räume. Dabei stieß er auf Schmuck und stahl diesen. Ob er weitere Gegenstände mitgenommen hat, steht derzeit laut Polizei noch nicht fest.