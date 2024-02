Einbruch in Weilheim/Teck: Unbekannte brechen in Firma ein

1 Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen sind Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) eingedrungen. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in ein Firmengebäude in der Austraße in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) eingebrochen. Laut Aussagen der Polizei durchsuchten sie sämtliche Büroräume und brachen und traten dabei verschlossene Türen auf.

Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen 13.30 Uhr und fünf Uhr in das Gebäude ein. Noch ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei Kirchheim/Teck ermittelt gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.