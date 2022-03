Einbruch in Weilheim/Teck

1 Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in einen Baustellencontainer ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Horst Ossinger

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) in einen Container auf einer Baustelle eingebrochen und haben verschiedene Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Zwischen Donnerstag,18 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch auf einer Baustelle in der Bissinger Straße. Die Diebe drangen laut Polizeiangaben gewaltsam in einen Container ein und ließen daraus zahlreiche Werkzeugmaschinen im geschätzten Wert von etwa 15.000 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07023/90052-0 entgegengenommen.