Einbruch in Weilheim an der Teck: Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Einbruch in Weilheim an der Teck

1 Der noch unbekannte Täter öffnete offenbar gewaltsam ein Fenster und gelangte so in das Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Unbekannter bricht in ein Wohnhaus in Weilheim (Kreis Esslingen) ein. Dort sucht er nach Wertsachen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

In ein Wohnhaus in der Weilheimer Georg-Kandenwein-Straße in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Montag, 21.15 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Haus.

Dort habe er Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.