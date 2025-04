Einbruch in Waldenbuch: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

1 Die Einbrecher richteten einen Schaden von rund 4000 Euro an. Foto: Adobe

Einbrecher haben die Osterfeiertage genutzt, um in ein Firmengebäude in Waldenbuch einzubrechen. Sie fanden jedoch nichts Stehlenswertes.











Unbekannte haben die Osterfeiertage ausgenutzt und sind zwischen Donnerstag 17 Uhr und Dienstag 6.40 Uhr in ein Firmengebäude in der Betzenbergstraße in Waldenbuch eingebrochen. Nachdem sie in das Gebäude eingedrungen waren, hebelten die Täter in Inneren zwei Türen auf. Wie die Polizei vermutet, haben sie nichts Stehlenswertes gefunden, so dass sie sich ohne Beute aus dem Staub machten. Sie richteten jedoch einen Schaden von rund 4 000 Euro an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Die Telefonnummer der Ermittler lautet 0 71 57/52 69 90 , die E-Mail--Adresse ist boeblingen.prev@polizei.bwl.de.