Einbruch in Sindelfinger Wohnhaus: Unbekannte stehlen Schmuck und Bargeld – Zeugen gesucht

Einbruch in Sindelfinger Wohnhaus

1 Die Unbekannten sind in ein Sindelfinger Wohnhaus eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Silvia Marks/dpa-tmn/Silvia Marks

Bei einem Einbruch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) haben bislang unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Link kopiert

Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Bereich der Rotbühlstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Täter im Gebäude zwei Stockwerke und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.