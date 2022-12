Bei einem Einbruch in ein Sindelfinger Familienhaus haben unbekannte Täter Geld und Gegenstände von hohem Wert mitgehen lassen.















Bislang unbekannte Täter überstiegen am Mittwoch zwischen 18 und 20.45 Uhr den Gartenzaun eines Grundstücks in der Straße „In der Halde“ in Sindelfingen und gelangten so zu dem dort stehenden Einfamilienhaus.

Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter über eine aufgebrochene Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus. Dort durchsuchten sie alle vier Stockwerke und entkamen mit hochwertigen Handtaschen, Jacken, einem Laptop, mehreren Uhren und Bargeld. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf eine höhere fünfstellige Summe, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.