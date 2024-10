Einbruch in Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen

In Sindelfingen sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingestiegen. Ob und was gestohlen wurde, verrät die Polizei nicht.











Link kopiert

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Oktober, am Nachmittag und der Nacht auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Demnach hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Weberstraße verschafft. Bislang macht die Polizei keine Angaben über das erlangte Diebesgut und den entstandenen Schaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.